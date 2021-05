Rosa Di Grazia e Deddy sono stati insieme dentro la scuola di Amici, ma appena lei è uscita le cose si sono complicate. I fan della coppia si sono accorti che la ballerina sui social durante la finale del talent non ha fatto il tifo per il fidanzato. Molti hanno quindi pensato che la relazione dei due ragazzi fosse giunta al capolinea, ma a riaccendere la speranza è arrivato il cantante, che a Verissimo ha dichiarato: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello“.

A pensarci bene però Deddy ha parlato dei momenti condivisi con Rosa Di Grazia ad Amici, senza fare riferimenti alla loro storia nel presente. E la conferma che la relazione tra i due ex amici di Maria sia finita è arrivata dal diretto interessato, che oggi durante una diretta con i fan ha rivelato di non sentire quasi più Rosa.

“Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Quindi l’unica coppia che è rimasta indenne alla fine di Amici pare sia quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile.

Le parole di Deddy su Rosa Di Grazia: il filmato.

I fan avranno sbagliato a fare quella domanda, sicuramente, ma una volta che inizia a parlare, lo lasci parlare, anche perché con queste mezze risposte si alimentano ancora di più i gossip e l’attenzione sulla musica passa in secondo piano pic.twitter.com/R1pgUJM0dv — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) May 25, 2021

Ho appena visto le storie di Deddy e ora credo nella mia teoria più che mai.

Sono convinta che nemmeno lui si stia godendo questa cosa come vorrebbe e come gli piacerebbe.

Sembra che ora abbia paura anche di parlare e dire qualcosa fuori posto.

Io non ho più parole per tutto ciò. — Camilla. (@Deddy__Rosa) May 25, 2021