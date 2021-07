La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy ad Amici ha appassionato migliaia di ragazzini, ma non è finita bene. Una volta chiuso il talent i due si sono lasciati e adesso lei è single (o forse no?). La ballerina ieri è stata avvistata ad Ischia in compagnia di un volto noto di Uomini e Donne. Non solo c’è chi dice di aver visto l’ex dei Deddy con Alessandro Zarino, ma i due hanno pubblicato delle stories nello stesso ristorante dell’isola campana, confermando così i rumor.

Ma che bel crossover mariano!

Rosa Di Grazia sullo stesso yacht di Zarino.

I più attenti hanno notato che i due Zarino e la Di Grazia hanno passato un pomeriggio anche sulla stessa barca. Questo non significa che si stiano frequentano, ma di sicuro erano insieme. Ovviamente i fan e molti telespettatori di Amici stannno già correndo con la fantasia, ma anche questo è normalissimo, visto che stiamo parlando di due personaggi televisivi.

“Pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino. – riporta FanPage – Entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l’arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d’attracco. Dalle immagini è evidente che fossero negli stessi posti. I due ragazzi erano insieme”.

E comunque anche fosse, mica scema Rosina…



