Rosa di Grazia è stata senza dubbio tra le vere protagoniste di questa edizione di Amici. La ballerina contro le previsioni di molti telespettatori è arrivata al serale ed ha fatto ben 3 puntate. L’ex alunna però ha svelato che sperava di andare più avanti.

“Se meritavo di andare avanti? Sì, assolutamente sì. Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui.

Avevo una strana sensazione dal giorno prima. – ha rivelato Rosa Di Grazia a Coming Soon – Il mio sesto senso mi diceva che sarei uscita. Sicuramente quello che non mi aspettavo era di finire al ballottaggio con Deddy, la persona per me più importante. Sono uscita, ma è come se un pezzo di me fosse rimasto nella scuola. Deddy per me merita tanto. Ero frastornata da mille emozioni che non so descrivere a parole. Sono contentissima che sia rimasto lui. Ho preferito scontrarmi con Deddy che con qualsiasi altro concorrente”.