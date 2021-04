Rosa Di Grazia è stata eliminata ad Amici la scorsa settimana insieme al ballerino Tommaso Stanzani e ieri sera, in occasione della quarta puntata, Emanuele Filiberto di Savoia l’ha citata per fare una battuta a Deddy.

Chiamato a giudicare la sfida fra Deddy ed Aka7Even, Emanuele Filiberto di Savoia si è complimentato con il primo perché ha cantato strofe piene d’amore scritte nel corso degli ultimi giorni.

Un complimento (trasformato in battuta) che però ha fatto scuotere la testa a Deddy che proprio nel corso degli ultimi giorni è stato male per l’uscita di Rosa Di Grazia, arrivando a piangere sdraiato nel letto di lei.

Le strofe “piene d’amore” che hanno fatto fare ad Emanuele Filiberto di Savoia la battuta su Rosa Di Grazia sono queste:

Non voglio l’amore di un’altra /

Non voglio le labbra di un’altra /

Voglio un motivo per tornare a casa /

Sfiorarti il viso /

sei tu la mia stanza.