Rosa Chemical senza tatuaggi

Rosa Chemical è senza dubbio la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo.

La sua canzone è una hit (e la prossima estate la balleremo tutti), ha fatto parlare con le sue provocazioni e probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel matrimonio fra Chiara Ferragni e Fedez.

Pseudonimo di Manuel Franco Rocati, Rosa Chemical è un rapper nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco in provincia di Torino e il suo nome d’arte è un tributo alla madre Rosa e alla band My Chemical Romance. Si definisce s3ssualmente fluido, anche se il suo orientamento sessuale è etero.

“Sono artista, writer, tatuatore, grafico, direttore artistico, cantante, podologo. Studio il piede, sono uno scienziato del piede. È arte anche quella“. Proprio in merito ai piedi, il cantante ha specificato: “Impazzisco per i 35. Una volta mi è capitato di fare sesso con una modella alta 1,95, aveva 42 e mezzo, ma è una questione di proporzioni. L’importante è il sapore, la consistenza, l’odore, il piede non deve sapere di sapone, è meglio il piede camminato“.

Al Festival di Sanremo Rosa Chemical ha sfoggiato un look eccentrico fatto di tatuaggi sul viso, unghie lunghe, trucco, septum e piercing vari. Ma voi lo avevate mai visto “al naturale”? Proprio oggi su Instagram un suo follower gli ha chiesto una foto senza tatuaggi e lui ne ha condivisa una dove era biondo.

Ma online ne esiste anche una più datata dove sfoggia una super cresta.

“Dicono: “L’hanno già fatto altri, Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo” ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio, delle unghie smaltate. Ma soprattutto, qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici: qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che poi, io, gliel’ho dato veramente. Di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di “consenso” e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia. Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.