Rosa Chemical e Vera Gemma, flirt nell’aria a Roma?

Rosa Chemical, noto cantante e concorrente di “Ballando con le stelle”, potrebbe aver iniziato una relazione con l’attrice romana Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma. La notizia è stata rivelata da Alberto Dandolo nel magazine “Oggi”, dove si afferma che dopo un primo incontro virtuale, i due si siano incontrati a Roma, dando vita a una nuova passione.

Dandolo riporta che i due avrebbero trascorso momenti intimi nella casa di Vera a Trastevere, nota anche per essere stata la dimora del padre Giuliano. Il cantante è stato avvistato lì più volte, persino a notte fonda.

Recentemente, Vera Gemma ha smentito una presunta relazione con Gué Pequeno, quindi l’interesse per Rosa Chemical potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua vita amorosa. Il 27enne, emerso al grande pubblico dopo il suo intervento al Festival di Sanremo e il famoso bacio a Fedez in diretta, risulta attualmente single. Ha chiuso una relazione con la TikToker Linda Stabili, dichiarando di aver optato per la singletudine per non complicare ulteriormente la situazione.

Anch’essa single, Vera Gemma aveva affermato in un’intervista di essere aperta a nuove conoscenze, purché l’uomo che entrerà nella sua vita apporti una crescita affettiva e ambiziosa. I due, sebbene non ufficializzino il loro possibile flirt, si seguono su Instagram, ma non interagiscono ancora pubblicamente.