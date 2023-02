Rosa Chemical e Fedez, il bacio era stato concordato

Il limone che si sono dati Rosa Chemical e Fedez durante l’esibizione di Made In Italy non è stata un’azione spontanea. I due, infatti, l’avevano concordata nel pomeriggio in diretta su Rai2 durante la puntata di Muschio Selvaggio.

Ad accorgersene è stato Webboh che ha così ricreato:

“Fedez aveva annunciato che sarebbe stato in prima fila all’Ariston di Sanremo: “Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua“. Così Rosa aveva risposto: “Ottimo, buono a sapersi, se dici tutto qua, basta“. Molto probabilmente, quindi, era tutto programmato già da questo pomeriggio nella mente di Rosa! Tra l’altro non è la prima volta che Fedez e Rosa si sono baciati: era già successo in passato (come hanno raccontato loro stesso oggi a Muschio Selvaggio)”.

Il primo bacio fra Rosa Chemical e Fedez risale a un bel po’ di tempo fa, ma il rapper non è stato certo l’unico uomo ad aver sfiorato le labbra del cantante. Rosa nel corso della sua carriera ha baciato anche Fred De Palma, Tananai e Alfa.

Chemical e Fedez, il bacio ha fatto guadagnare 95 punti

Con l’esibizione di Made In Italy fatta durante la finale di Sanremo, Rosa Chemical ha fatto incetta di punti al FantaSanremo. +50 punti per l’invasione di palco non programmata, +10 per il twerking, +15 punti per il bacio alla francese, +20 punti per i capezz0li in vista.

“Non me lo aspettavo assolutamente, è andato tutto oltre le aspettative. Un Festival che si è dimostrato aperto, di larghe vedute, libero e soprattutto pronto ad un messaggio forte. Forte come quello di un nuovo tipo di amore, un nuovo tipo di sesso, è un nuovo tipo di italianità quello che sto cercando di portare sul palco“, le sue parole durante la conferenza stampa.