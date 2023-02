Rosa Chemical confessa la verità sul bacio con Fedez: “Come stanno davvero le cose”

Sabato sera Rosa Chemical ha chiuso la sua esperienza al Festival di Sanremo col botto, prima col twerking su Fedez e poi con il limone all’amico. Su quel bacio si è letto e detto di tutto, ma ieri sera l’artista di Made in Italy a Le Iene ha svelato tutta la verità. Il cantante ha spiegato che effettivamente lui e Fedez ne avevano parlato scherzando, ma che poi lui ha deciso di farlo davvero e che Federico era genuinamente imbarazzato.

“Ho sempre pensato alla mia musica più come un mezzo che come un fine e al palco di Sanremo più come un’opportunità più che una gara. Di fatti oltre che una canzone ho deciso di portare un messaggio: libertà uguaglianza, follia e un nuovo tipo di amore, con meno divieti. Perché ci hanno insegnato che per amarsi serve un uomo e una donna e che il tradimento è quando al di fuori della coppia arriva un’altra persona e che certe cose è meglio tenerle per noi perché potrebbero spaventare chi non è predisposto al confronto.

E se vi dicessi che c’è dell’altro? Se vi dicessi che due uomini o due donne possono amarsi allo stesso modo che si amano un uomo e una donna. Se vi dicessi che il tradimento è quando viene meno la fiducia e che non c’entra nulla con quello che si fa sotto le coperte? E se vi dicessi che esiste un nuovo tipo di relazione in cui si può amare una persona e allo stesso tempo soddisfare i propri desideri al di fuori della coppia? Si può giocare, sperimentare e giocare senza essere etichettati come malati.

Non accuso chi vuole vivere in maniera tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi e chi ama la libertà. Questo messaggio fa paura perché la politica ha cercato di tapparmi la bocca ancor prima che l’aprissi. Dicono ‘ma hanno già fatto tutto Renato Zero, Patty Pravo e Achille lauro’, ma se così fosse sarei passato inosservato e nessuno si sarebbe scandalizzato”.