Rosa Chemical a Le Iene: "Fedez imbarazzato per bacio, bello e divertente"

“Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente e vero”. Rosa Chemical, con un monologo sull’amore, a Le Iene torna sull’episodio che ha caratterizzato la serata finale del Festival di Sanremo 2023 scatenando polemiche. Il cantante, durante l’esibizione, ha trascinato sul palco Fedez, che era seduto in prima fila. I due artisti si sono baciati sul palco in una situazione caratterizzata dall’evidente imbarazzo di Fedez.

“Qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra due amici, qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa. Solo che io poi gliel’ho dato davvero. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente e vero. E di fronte ad una manifestazione d’affetto tra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia”, dice Rosa Chemical.

“Ho sempre pensato alla mia musica come ad un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo più come ad un’opportunità che ad una gara. Oltre ad una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia. E anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti… Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi, per chi ama la libertà, per chi si è sentito sbagliato e invece era semplicemente diverso”, afferma in un altro passaggio del monologo.