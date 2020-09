Roma e Juventus pareggiano 2-2 il posticipo della seconda giornata di Serie A allo stadio Olimpico che vede anche il ritorno di un migliaio di spettatori dopo sette mesi e tra loro anche i nuovi proprietari giallorossi Dan e Ryan Friedkin che sfiorano solamente la loro prima vittoria alla guida della società capitolina. I padroni di casa non sfruttano per due volte il vantaggio conquistato grazie a due reti di Veretout, il primo su rigore al 30′ e il secondo nel recupero della prima frazione, perché a salvare i bianconeri si pensa una volta di più CR7 che al 43′ si procura e trasforma un penalty e al 69′ pareggia con uno splendido colpo di testa nonostante l’inferiorità numerico dovuta all’espulsione di Rabiot per doppia ammonizione.

