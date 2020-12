Robert Lewandowski vince il premio ‘Fifa the Best’ e la faccia di Cristiano Ronaldo è tutto un programma. Lewandowski, centravanti polacco del Bayern Monaco, si è aggiudicato il riconoscimento dopo la strepitosa stagione 2019-2020 in cui ha guidato i campioni di Germania al trionfo in Bundesliga e in Champions League. Alla inedita cerimonia che si è svolta in remoto, hanno partecipato anche gli altri due finalisti per il premio. Leo Messi e, appunto, Ronaldo. Nel corso della diretta, un’espressione dell’attaccante portoghese della Juventus -per una volta ‘spettatore- è stata a dir poco eloquente.

