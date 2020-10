Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus e la sorella Katia Aveiro lancia un messaggio poco equivocabile sulle storie di Instagram: “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio – ha scritto in una storia –. Da oggi migliaia di persone smetteranno di credere alla pandemia e ai test. La più grande frode mai vista da quando sono nata. C’è una frase che ho letto e alla quale faccio un applauso: ‘Basta con un mondo di burattini’. Qualcuno apra gli occhi, per favore”. Parole che non sono passate inosservate sui social, dove in tanti hanno criticato la sorella del fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese per la sua posizione ‘negazionista’.

