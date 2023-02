Ronaldo fan dell’amore libero, influencer rivela: “Ho i video con lui, ha la mente aperta e libera”

Prima di Georgina Rodriguez sembra che Cristiano Ronaldo si sia divertito parecchio. In questi giorni l’incfluencer cilena e modella di OF Daniella Chávez ha fatto delle rivelazioni particolari sul calciatore. Stando alle parole della ragazza, Cristiano e lei avrebbero passato del tempo insieme e ci sarebbe anche un video a testimoniarlo.

“Se qualcuno va con un’altra persona che non è il suo partner, ma è una persona libera nella mente e nel corpo senza dare spiegazioni, è infedeltà? Quindi con Cristiano siamo stati infedeli? Era solo divertimento e con il mio permesso! Esiste anche l’amore libero. Lui ha la menta aperta e libera e io lo stesso.

Negli anni me l’hanno sempre chiesto. L’ho sempre negato, ho inventato tante cose per uscirne, ma non ce la faccio più. Ho anche un video nostro, ma non posso caricarlo per la privacy e in questa clip si vede proprio tutto. Ovviamente io non lo pubblicherò”.