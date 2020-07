C’è il marchio di fabbrica di Cristiano Ronaldo su quello che si appresta a diventare il nono scudetto consecutivo della Juventus. I due gol realizzati dal campione portoghese nel big match con la Lazio, decimata ma capace di tenere testa per lunghi tratti alla squadra di Sarri, hanno raccolto nello stesso momento le ambizioni della Juve con quelli del suo fuoriclasse: il vantaggio sulle tentennanti inseguitrici è ormai rassicurante e il calendario in discesa sono una valida assicurazione sul futuro. Nonostante i gesti di evidente scaramanzia sfoderati da Sarri nel post partita di ieri. Senza l’assillo del bene comune, della vittoria della squadra sull’interesse individuale, Ronaldo può concentrarsi sul testa a testa con Immobile, con la tappa di ieri vinta 2-1 da CR7.





Il record bianconero

Trenta gol realizzati in campionato con ancora quattro partite da giocare. Il record di Felice “Farfallino” Borel, 31 reti segnate nel campionato 1933/34, è a una sola rete di distanza: dopo 85 anni Ronaldo è in corsa per riscrivere il record di marcature in casa Juventus, anche se con quattro partite in più rispetto all’attaccante nato a Nizza. Una missione che accomuna non soltanto il portoghese: l’assist di Dybala in occasione del secondo gol è la testimonianza dell’obiettivo comune.





50 gol

Se i 31 gol di Borel sono il prossimo obiettivo di CR7, con la doppietta alla Lazio ha raggiunto altre due tessere che impreziosiscono ulteriormente il suo bilancio dei due anni in Italia. In precedenza nessun calciatore ha raggiunto le 50 reti in Serie A così in fretta: 61 partite per raggiungere il traguardo, unico nel calcio europeo a superarlo in tre dei principali campionati, Premier League, Liga e Serie A. Un campionato ipotecato, la Champions da giocare, quattro partite per la corsa al titolo di capocannoniere e per il record di Borel. Suoi 25 gol degli ultimi 49 realizzati dalla Juventus, quelli decisivi per la volata finale: il nono scudetto consecutivo porta la firma del campione portoghese.







