Un giudice del Paraguay ha dato il permesso all’ex star del calcio brasiliano Ronaldinho e a suo fratello Roberto de Assis di tornare nel loro paese d’origine, liberandoli dagli arresti domiciliari. Il giudice Gustavo Amarilla ha accolto una richiesta da parte dei pubblici ministeri paraguaiani di rilasciare i fratelli sulla parola. Il giudice ha comunque comminato multe per un totale di 200.000 dollari. Ronaldinho e il fratello sono stati arrestati con l’accusa di essere entrati in Paraguay a marzo utilizzando documenti falsi. Hanno trascorso circa un mese in prigione, con il vincitore della Coppa del Mondo 2002 che ha trascorso il suo quarantesimo compleanno in carcere prima che il suo avvocato gli assicurasse il rilascio su cauzione di 1,6 milioni di dollari. Hanno poi alloggiato per altri quattro mesi in un hotel di lusso nella capitale del Paraguay, Asuncion dove, secondo il direttore dell’hotel, Ronaldinho aveva ricevuto un pallone da calcio con cui esercitarsi.

