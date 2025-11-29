Il famoso cantante di Pristina, Ron Zaiti, è il più giovane agricoltore della “Vip Farm 2” in Albania. Oltre alla sua potenza vocale, Zaiti è noto anche per il suo carattere forte e lo spirito competitivo.
Roni è noto per vari progetti musicali, tra cui collaborazioni con Dafina Zeqiri e Semi Jaupaj.
Ron Zaiti diventa agricoltore in Albania
Il famoso cantante di Pristina, Ron Zaiti, è il più giovane agricoltore della “Vip Farm 2” in Albania. Oltre alla sua potenza vocale, Zaiti è noto anche per il suo carattere forte e lo spirito competitivo.