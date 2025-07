Ron racconta la sua musica e vita all’Entroterre Festival

Negli ultimi anni, i concerti in cui gli artisti italiani si raccontano a un pubblico sempre più attento sono diventati un fenomeno di grande richiamo. Questi eventi non si limitano all’esecuzione di brani, ma offrono anche uno spaccato della vita e della personalità dei musicisti.

Questa sera, alle 21.30, Ron, al secolo Rosalino Cellamare, si esibirà all’Arena Comunale di Castel San Pietro Terme nell’ambito dell’Entroterre Festival. L’artista, affiancato dall’attore Marco Caronna e dal pianista Giuseppe Tassoni, animerà la serata con conversazioni biografiche intervallate da alcune delle sue canzoni più celebri.

Ron, che vanta una carriera di lunga data, ha scelto di raccontare la propria esperienza in modo diverso rispetto ai tradizionali concerti. Durante la sua carriera ha vissuto momenti significativi che vanno oltre il semplice successo. Ricorda il suo esordio come cantante, quando, ancora giovanissimo, partecipò a numerosi concorsi canori. La sua occasione arrivò con un provino a Roma, dove incontrò Lucio Dalla e Renato Zero, un’esperienza che emozionò anche suo padre, scettico riguardo alle sue aspirazioni artistiche.

La figura di Lucio Dalla ha avuto un ruolo cruciale nella sua crescita, creando una sinergia artistica che ha generato canzoni iconiche, tra cui “Piazza Grande”, nata durante un viaggio.

Fin da piccolo, Ron si è dedicato alla musica, fondando un gruppo già a 12 anni. La sua carriera decollò nel 1970, quando, a soli sedici anni, partecipò al Festival di Sanremo con Nada, segnando l’inizio della sua storia musicale. Questi e altri aneddoti saranno al centro della narrazione di Ron questa sera, rendendo l’evento un’occasione unica per immergersi nella sua vita e musica.