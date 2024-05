ROMY L6 Animal Smart Home Aspirapolvere Robot con funzione di pulizia | 5200Pa aspirazione | Silenzioso aspirapolvere robotico ottimizzato per peli di animali domestici tappeti pavimenti duri

668,64€ - 668,64 €

Robot di aspirazione e pulizia per proprietari di animali domestici

*Ideale per proprietari di animali e allergici* La combinazione di 5200 Pa potente potenza di aspirazione, speciale spazzola per peli di animali senza grovigli, filtro antiparticolato fine e un sacchetto intercambiabile da 1,1 l garantisce una casa igienica e pulita.

*ROMY L6 non ha bisogno di aspirazione * Non c’è spazio per una grande stazione di pulizia? Entrambi i modelli ROMY L6 hanno uno dei più grandi contenitori per la polvere sul mercato. Con la sua capacità di 960 ml e un serbatoio d’acqua da 250 ml, ROMY L6 offre i vantaggi di un sistema di pulizia autonomo, senza i costi elevati e l’ingombro di una stazione. Non preoccuparti di pulire fino a 3 settimane!

* Potente aspirazione su tutti i pavimenti* Con la sua potenza di aspirazione di 5200 Pa e 3 ore di durata di 20 m, ROMY L6 è un aiuto ideale per le famiglie in cui sta succedendo. 5 diverse modalità di aspirazione (con modalità silenziosa) consentono l’adattamento ideale alle vostre esigenze. Che si tratti di piastrelle, pavimenti in legno o tappeti, il tuo ROMY non si sporca.

*Funzione di pulizia per una casa igienica* Decidi di aspirare o aspirare e pulire contemporaneamente grazie al serbatoio dell’acqua da 250 ml facilmente collegabile. A seconda del tipo di terreno e del grado di inquinamento, il consumo di acqua nell’app può essere regolato in 3 fasi. Pulire il pavimento in legno ad esempio solo con la nebbia, il pavimento piastrellato ottiene un ciclo di lavaggio ordinato con l’impostazione “Max”.

*SMARTE NAVIGATION* Grazie alla sua intelligente navigazione laser frontale LIDAR, il tuo robot risponde istantaneamente agli ostacoli e ai cambiamenti che si verificano nell’ambiente. Di conseguenza, molto raramente colpisce qualcosa, sa sempre dove si trova e dopo il lavoro svolto trova la sua strada per tornare alla stazione. Dopo un primo giro esplorativo, il tuo ROMY è subito pronto per l’uso

* Super piatto grazie al laser frontale LiDAR* Grazie al laser integrato, ROMY L6 è uno dei robot più bassi sul mercato. Invece di essere in una cupola sulla parte superiore, abbiamo installato il laser frontale LIDAR nella custodia. In questo modo ROMY L6 è alto solo 8,6 cm e pulisce anche in punti difficili da raggiungere come ad esempio sotto armadi o divano.

*Per un’igiene extra per i proprietari di animali domestici* Con i nostri morbidi compagni c’è un po’ più di lavoro. Usa la funzione Spot e invia il tuo robot aspirapolvere esattamente agli Hoppalas. Capelli, polvere e briciole di ogni tipo sono meglio conservati in sacchetti per aspirapolvere ROMY L6 Animals da 1,1 l. Quando si estrae il sacchetto pieno dalla piccola linguetta, si chiude semplicemente da solo, in modo da poterlo buttare via senza che si verifichi nuovamente la polvere.

*AUTONOM E SMART* Se il tuo ROMY L6 Animal si esaurisce durante un passaggio di pulizia della batteria, ritorna autonomamente alla stazione di ricarica. Una volta che il robot è stato caricato, continua la pulizia in modo indipendente da dove ha lasciato

*FACILE INTERAZIONE VIA APP E CONTROLLO VOCA* Imposta giorni, orari, spazi e aree nell’app. ROMY pulisce autonomamente e in modo indipendente. Camere o aree possono essere assegnate diverse fasi di pulizia. Ad esempio, il robot può ridurre automaticamente il volume quando passa dalla stanza dei bambini. Anche tramite controllo vocale puoi dare al tuo ROMY un ordine in qualsiasi momento

*Progettati e progettati in Austria* Tutti i robot ROMY hanno origine in Austria superiore e vengono costantemente sviluppati e migliorati dai nostri esperti.