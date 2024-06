rompe il silenzio l’avvocata dell’influencer e chiarisce tutto

Ormai l’idea dei Ferragnez sta lentamente scomparendo dalla mente di tutti coloro che li hanno seguiti con entusiasmo negli ultimi anni. A mettere un punto a questa lunga fase la stessa Chiara Ferragni, la quale avrebbe avanzato la richiesta di divorzio all’ex marito Fedez.

Sono passati diversi mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez postavano contenuti insieme sui social e insieme ai loro figli rappresentavano una famiglia unita e felice. Il loro impero ha visto i primi tentennamenti a seguito della sconfitta economica di Chiara Ferragni e del Pandoro rosa gate.

Per alcuni, però, la crisi fra i due sarebbe iniziata molto tempo prima, tanto da ledere questo rapporto in maniera piuttosto brusca. A oggi i due sono molto distanti e pare che si ritrovino per comunicare solo in merito a questioni legali e per tutto quello che riguarda i due figli.

Leone e Vittoria sembrano essere i due unici punti in comune per questa ex coppia che in passato ci ha fatto ridere e sorridere, ma anche emozionare molto. Ad ogni modo, pare proprio che Chiara Ferragni abbia deciso di avanzare la richiesta di divorzio al marito.

Assegno di mantenimento: ecco quanto avrebbe chiesto Chiara a Federico

Chiara Ferragni non avrebbe solamente presentato l’istanza di divorzio al marito Federico Lucia ma avrebbe chiesto all’ex compagno l’assegno di mantenimento. Secondo quanto riportato da Dillinger News, un sito di gossip appartenente a Fabrizio Corona, l’imprenditrice digitale pretenderebbe un assegno di circa 40.000 € mensili per garantire il giusto mantenimento dei due figli.

Ovviamente questa voce non è ancora stata confermata da nessuna delle parti interessate, anche se nelle ultime ore diverse smentite sono state rilasciate a tal proposito. Ad intervenire sulla questione il legale della Ferragni, l’avvocatessa Daniela Missaglia.

Questa avrebbe smentito tutte le notizie che circolano in merito a questa richiesta ma non solo. La stessa avrebbe proclamato la diffida per chiunque in merito alla diffusione di notizie false e prive di fondamento a carico della sua assistita. Si tratta di una questione piuttosto incerta che potrebbe comunque minare la serenità di un rapporto pacifico al di là dell’esistenza della coppia. Non ci resta che attendere per avere ulteriori sviluppi.