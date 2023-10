ROMOKE T19 Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless Stereo HiFi con 4 HD Mic, ENC Cancellazione Rumore Cuffie Senza Fili con Display LED, 40 Ore Auricolari Wireless

Dal marchio

La missione di ROMOKE

Riecheggiando l’individualità con il design, purificando il timpano con la tecnologia e colmando il divario tra orecchio e anima

Il marchio ROMOKE nasce dalla ferma convinzione che “l’ascolto è importante” e dal coraggio di cambiare lo status quo. Crediamo che, sulla base di una tecnologia professionale all’avanguardia e di una profonda esperienza nel settore, possiamo offrire un’esperienza uditiva migliore e più conveniente alle persone di tutto il mondo.

T19-oro rosa

verde

T19-argento

Qualità del suono stereo coinvolgente: I nostri cuffie Bluetooth adottano la tecnologia di rendering HD lossless DSR e utilizzano un driver dinamico da 14.2 mm, che offre un suono cristallino coinvolgente e professionale con alti setosi, medi fluidi e bassi incisivi a qualsiasi volume. D’ora in poi iniziate il vostro meraviglioso viaggio musicale con i T19, amici miei!

40 ore e display di alimentazione: Le cuffie wireless offrono fino a 8 ore di utilizzo con una singola carica, il che è abbastanza lungo da consentirti di eseguire quasi tutti gli allenamenti. Inoltre, la custodia di ricarica può caricare earbuds Bluetooth per 4 volte, con la custodia di ricarica portatile avrai 40 ore di riproduzione musicale. La custodia di ricarica presenta la sua batteria dall’1% al 100%, allo stesso tempo si vede chiaramente la batteria rimanente di ogni singolo auricolari.

Vestibilità confortevole e peso leggero: Gli auricolare bluetooth T19 sono progettati per adattarsi ai contorni dell’orecchio umano con una struttura curva uguale alla forma del condotto uditivo, che li rende comodi da indossare e non cadono durante la corsa, l’allenamento, ecc. Ogni auricolare pesa solo 4 g e la custodia di ricarica solo 40 g auricolari facili da sollevare e comodi da portare o tenere in mano nella custodia di ricarica.

Controlli a sfioramento: Con l’utilizzo di una tecnologia di controllo touch con sensore tattile ad alta sensibilità, toccare gli auricolari wireless può aiutarti a ottenere facilmente più funzioni, come rispondere e rifiutare il telefono, regolazione del volume (la maggior parte delle cuffie non può farlo), cambiare musica, assistente vocale. Quindi puoi controllarlo facilmente senza utilizzare il telefono, liberare completamente le mani quando sei impegnato a fare esercizio, guidare o correre.