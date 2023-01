Romita, Onestini e Tavassi preoccupati per Donnamaria: “Vomita di nascosto e parla da solo”

Il dramma fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continua e le loro discussioni hanno allarmato anche Attilio Romita, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

I vipponi – parlando fra loro – si sono dichiarati piuttosto preoccupati per la salute di Edoardo Donnamaria che hanno visto dormire al freddo, vomitare nascosto dalle telecamere e parlare da solo. Un quadro preoccupante che il vippone non ha negato.

“Ieri non l’avete visto, ma ora lo dico perché mi sono rotto i c***i. L’ho visto di prima mattina vomitare là dietro appena alzato perché sta di merda. Io ho bisogno di aiutarlo perché questa situazione lo distrugge. Ma non ve ne rendete conto? Quando uno va a vomitare là dietro in un angolo di nascosto, dietro un led, è una roba vera. Non è una roba finta come vedo dall’altra parte [Antonella, ndr] solo per attirare l’attenzione“, ha detto Luca Onestini. “Io l’ho trovato a dormire lì scalzo al freddo, fuori, solo, c’erano 6 gradi, gli ho buttato una coperta sopra“, gli ha risposto Edoardo Tavassi. Anche Attilio Romita ha poi detto la sua: “Io invece l’ho visto che parlava da solo“.

Romita, Tavassi e Onestini: la loro sul rapporto fra Donnamaria e Fiordelisi

Quando Donnamaria è intervenuto, Romita ha rincarato la dose: “Ami Antonella e si vede, ma fuori ti aspetta una vita di una donna che non ti metterà mai al primo posto“. Edoardo si è mostrato lucido confermando di essere a conoscenza dei difetti di Antonella e di essere succube. “Se hai queste consapevolezze e ci vuoi restare insieme io ti dico che sei un masochista“, ha replicato Onestini, che ha poi aggiunto: “Lei ad oggi non lo può lasciare perché non le conviene. Lei ha programmato tutto per passare da vittima e far passare lui una merda. Perché se lui avesse fatto una minima roba brutta lei da mo che l’avrebbe lasciato“. Anche Tavassi si è mostrato d’accordo: “Antonella mette questo programma mille pedine sopra di lui. Che poi magari si sia affezionata ci sta, ma lei mette il Grande Fratello prima di lui“.

La cosa grave dei Donnalisi e che nella rottura fra Edoardo e Antonella stanno dalla parte di lei e non di lui, caso da analizzare e studiare #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 27, 2023

Donnamaria ha poi confessato di essere molto lucido, ma di essere anche consapevole che se lei dovesse ritornare lui la perdonerebbe.