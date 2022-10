Romina Power e Loredana Lecciso ai ferri corti: ecco cosa è successo dopo la diffida in tv

In queste ultime ore il nome di Romina Power e Loredana Lecciso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. A lanciare lo scoop sulle due donne è il settimanale ‘Nuovo’ che ha rivelato alcuni retroscena che si sono verificato in seguito alla diffida in tv da parte dell’ex moglie di Albano.

In seguito alla diffida che Romina Power, Loredana Lecciso è andata su tutte le furie. A rivelare questo dettaglio è stato un amico della showgirl che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Stando alle parole dell’uomo, pare che la Lecciso sia davvero stanca nei confronti dell’ex moglie di Albano. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Loredana si sente danneggiata. Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca.

Oltre a ciò, l’amico della soubrette ha aggiunto:

Finché si trattava di condividere ogni tanto gli spazi, Loredana ha fatto buon viso a cattivo gioco. Romina è stata per un lungo periodo ospite nelle tenute Carrisi in una casetta a sua disposizione. Ma con questa diffida va ad intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in tv. Oltre alla beffa, c’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare.

Pare la diffida di Romina Power avrebbe mandato su tutte le furie anche la sua storica amica Mara Venier, dal momento che l’ex moglie di Albano ha sempre partecipato come ospite alle varie puntate di Domenica In.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se verranno rivelati altri retroscena riguardo questa vicenda che, a quanto pare, sta interessando i moltissimi amanti del gossip. Riusciranno un giorno a chiarire Romina Power e Loredana Lecciso? Staremo a vedere.