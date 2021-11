Romina Carrisi, figlia più piccola di Albano e Romina Power, questa settimana ha lasciato una lunga intervista a TvBlog dove ha parlato delle sue esperienze televisive del passato. Fra queste, ovviamente, il naufragio a L’Isola dei Famosi di Simona Ventura insieme a suo padre Albano. Era il 2005 ed era la terza edizione, quella vinta da Lory Del Santo.

“Perché ho partecipato? Mi incuriosiva l’idea di vivere su un’isola deserta e sperimentare tutte le sensazioni connesse. Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere. Oggi non accetterei nessun reality. Me li hanno proposti [l’allusione, ovviamente, è al Grande Fratello Vip, ndr] ma io credo che non possa dare il mio meglio in un reality, innanzitutto perché non contano le dinamiche interne quanto invece quelle esterne che vogliono intrecciare: non mi va di andare a mettere in mezzo la mia famiglia o terzi”.

Romina Carrisi è diventata così la seconda figlia di Albano ad aver rifiutato il GF Vip. Oltre lei anche Jasmine, la più piccola avuta da Loredana Lecciso.

“Grande Fratello Vip? A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me” – ha esordito fra le pagine di Novella 2000 papà Albano – “Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori.

Albano: “Ho detto no al Grande Fratello Vip”, poi svela perché ha rifiutato anche sua figlia Jasmine Carrisi * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/jE1IJrSp2C — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2021

Romina Carrisi: “Dalla d’Urso non andrei mai!”

La Carrisi non solo non farebbe un reality, ma non andrebbe neanche ospite da Barbara d’Urso.

“A me piacerebbe continuare a fare sia cinema sia televisione, purtroppo però non dipende solo da me, ma anche da chi deve prendere le decisioni dall’alto. Ovviamente valuto tutte quelle offerte che reputo consone alla mia persona. Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!”.

La vera domanda è: Carmelita l’avrà mai invitata?