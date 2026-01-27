6.4 C
Romeo Santos e Prince Royce a Napoli

📣 @romeosantos e @princeroyce portano a Napoli il tour europeo “Mejor Tarde Que Nunca” ✨

🗓️ 9 luglio 2026 | Napoli, Ex Base NATO

🎫 Acquista il tuo biglietto:

