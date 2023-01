Romeo e Giulietta nella bufera: gli attori 70enni fanno causa per 500 milioni

Romeo e Giulietta è un film di Franco Zeffirelli girato a fine anni ’60 e uscito al cinema esattamente l’8 ottobre del 1968. Un capolavoro che conquistò la critica, vinse due Oscar (per la fotografia e per i costumi), due Golden Globe (ai due attori protagonisti come miglior debutto) e due David di Donatello (sempre ai due attori protagonisti).

Oggi però è tornato prepotentemente sulle prime pagine di tutti i giornali perché i due attori protagonisti, Leonard Whiting e Olivia Hussey, hanno fatto una causa milionaria alla Paramount.

Quando Leonard e Olivia vestirono i panni di Romeo e Giulietta avevano rispettivamente 16 e 17 anni e oggi, a distanza di 54 anni, hanno deciso insieme di fare causa per danni psicologici e disagi causati dalla registrazione di una scena del film. Una scena di nud0 che secondo l’accusa sarebbe stata girata con l’inganno dal regista.

Romeo e Giulietta, i due attori accusano il regista (morto nel 2019)

Come sappiamo Franco Zeffirelli è morto nel 2019 e non può rispondere a tali accuse, ma gli avvocati di Leonard e Olivia sono stati chiari e hanno chiesto alla Paramount mezzo miliardo di dollari. Ovvero circa 10 milioni di dollari per ogni anno passato dall’uscita del film (ben 54, quindi).

L’accusa è chiara: molestie, abuso e inganno. Secondo la ricostruzione, infatti, Franco Zeffirelli avrebbe costretto i due attori a girare quella scena con un ricatto morale. Se non l’avessero girata il film avrebbe rischiato di essere un flop. Una scena inserita nel copione con tanto di biancheria color carne, ma solo una volta arrivati sul set Leonard e Olivia si sarebbero accorti che la biancheria non era prevista. Franco Zeffirelli a quel punto avrebbe mostrato ai due attori in che modo avrebbe posizionato la cinepresa in modo tale da non inquadrare nulla di troppo. Eppure, non è andata così e i panettoni di Leonard e Olivia sono finiti al cinema.

Le incongruenze di Olivia Hussey

Come sottolineato da Luce, l’attrice che interpretava Giulietta nel 2018 ha rilasciato a Variety un’intervista in cui ha parlato proprio di quella famosa scena. Ma il tono è stato decisamente diverso.

“Quella scena? Era necessaria per il film.Ognuno pensa che, per il fatto che eravamo così giovani, non capissimo che cosa facevamo. Ma ne eravamo molto consapevoli. Entrambi venivamo da una scuola di teatro. Dopo il film dissi a Franco Zeffirelli: ‘Non voglio lavorare con nessun altro che te. Posso fare tutto, con te, perché tu mi capisci’. Se avessi potuto, avrei lavorato solo con Franco”.

9 anni dopo, infatti, Olivia Hussey ha lavorato di nuovo con Franco Zeffirelli nello sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth.

Al Guardian, sempre nel 2018, Hussey ha dichiarato: “Ho amato interpretare Giulietta. L’unica parte che non ho amato è stata tutta la promozione, che era estenuante”. E in un’intervista concessa a Fox News ha detto: “Scene come quella erano tabù per gli Stati Uniti, ma erano comuni per i film europei. E alla fine, non era tutta questa gran cosa. E Leonard, va detto, non era per niente timido”.