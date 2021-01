Romeo Beckham, secondogenito di David Beckham e di Posh Spice, ha compiuto pochi mesi fa 18 anni ed oggi ha debuttato ufficialmente nel mondo della moda.

Il giovane modello è infatti apparso nell’ultimo numero de L’Uomo Vogue che l’ha messo in copertina: faccia scavata, fisico tonico, capello biondo platino, non è sbagliato sostenere che Romeo Beckham sia tutto sua madre.

Romeo Beckham, proprio come suo fratello maggiore Brooklyn (da tempo fidanzato con Nicola Peltz), è felicemente innamorato della diciassettenne Mia Rocher, detta Mimi.

L’Uomo Vogue questa settimana uscirà però con quattro copertine differenti: in una c’è il già citato Romeo Beckham mentre le altre 3 copertine del numero sono dedicate a John Waters, attore, regista di culto, scrittore e artista (che il magazine ha fotografato e intervistato in esclusiva nella sua casa di Baltimora); a Vladimir McCrary, modello simbolo della moda anni 90, protagonista di celebri campagne firmate da Richard Avedon; e infine a due gemelli appena nati, Jei e Jaxon, ritratti da Anne Geddes, la celebre fotografa specializzata in immagini di bebè che con le sue opere ha venduto milioni di copie in tutto il mondo