Rome Handpan Fest: Suoni e Magia a Testaccio!

Il Rome Handpan Fest si svolgerà a Roma il 22 giugno, dalle 10 alle 23, nella Città dell’Altra Economia. Questo evento dedicato ai “dischi sonanti” vedrà la partecipazione speciale della musicista spagnola Mar Loi. Il festival è stato creato da Enrico Caruso, conosciuto come Wekerù, e Luca Bertelli, entrambi appassionati di handpan, un innovativo strumento musicale metallico.

Caruso, originario della Calabria, ha avviato il suo percorso a Roma nel 2007, dove ha unito le forze con Bertelli, artigiano rinomato nella creazione di handpan. Insieme, hanno sviluppato un universo sonoro unico, utilizzando melodie che invitano alla connessione e all’armonia. Anche durante la pandemia, hanno continuato a interagire, sviluppando corsi online e creando un gruppo musicale appassionato.

Il festival comprende workshop per principianti e per musicisti intermedi/avanzati, un Open Mic per esibizioni libere e la presentazione di un libro intitolato “Handpan e altri racconti” di Antonio D’Onofrio. La narrazione sarà accompagnata da un’esperienza musicale dal vivo. Il clou della giornata sarà il Main Concert di Mar Loi, preceduto da performance degli allievi della Handpan School Roma.

L’ingresso al festival è gratuito, ma le prenotazioni sono necessarie per i workshop. Ci saranno anche stand dedicati, tra cui uno di Irene Coppola, che realizza accessori per handpan. Il Rome Handpan Fest è dunque un evento che celebra arte, natura e musica, offrendo un’esperienza immersiva per gli amanti del suono.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.romatoday.it