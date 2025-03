Romanisti mi amano perché desiderano un presidente più presente

Questa sera, nella trasmissione ‘Fin che la barca va’ su Rai3, Piero Chiambretti intervista Claudio Lotito, Presidente della Lazio. Lotito si presenta senza maschere, rispondendo alle domande del conduttore in modo diretto. Riguardo alla sconfitta con cinque gol subiti a Bologna, afferma che può succedere a chiunque cadere, ma ciò che conta è sapersi rialzare. Lotito esprime fiducia nel futuro della squadra, sottolineando che ci sono condizioni favorevoli per ottenere buoni risultati.

Durante l’intervista, il presidente discute anche della percezione dei tifosi della Roma nei suoi confronti, dichiarando: “Io non vendo sogni, ma solide realtà.” Lotito osserva che i tifosi romanisti lo apprezzano, forse perché desidererebbero un presidente più attivo e presente. La chiacchierata con Chiambretti è un’occasione per Lotito di far emergere il suo lato più umano e realista, lontano dall’immagine politica di senatore che spesso lo circonda.

Infine, Lotito ribadisce l’importanza di perseverare nonostante gli ostacoli e le sconfitte, promettendo un impegno costante per garantire il benessere della Lazio. La serata si chiude con una nota di ottimismo, lasciando intendere che, nonostante le difficoltà, la squadra è pronta a risollevarsi e a puntare a obiettivi ambiziosi.