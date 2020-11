L’Uefa ha assegnato alla Romania la vittoria per 3-0 a tavolino sulla Norvegia dopo il mancato arrivo a Bucarest della nazionale scandinava per il match di Nations League di domenica scorsa. Le autorità sanitarie norvegesi avevano vietato alla squadra di partire dopo che era emersa la positività al Covid-19 del capitano Omar Elabdellaoui che si era sempre allenato con i suoi compagni, e quindi, in base alle regole vigenti in Norvegia per il coronavirus, dovevano restare in isolamento. Ma secondo la Uefa la “federazione norvegese è considerata responsabile della mancata disputa del match”.

Fonte