Romania: Eserciti in simulazione di guerra urbana a Bucarest per potenziare la preparazione militare

Le forze militari romene, situate sul fianco orientale della Nato, hanno avviato esercitazioni di guerra urbana a Bucarest. Queste manovre hanno l’obiettivo di migliorare la preparazione militare in vista di un possibile conflitto nelle aree urbane. Le truppe simulano scenari bellici per affinare le proprie capacità operative e garantire una risposta efficace in caso di emergenze.