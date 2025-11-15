Romania cerca la rivincita contro la Bosnia-Herzegovina

La nazionale di calcio della Romania è in cerca di riscatto contro la Bosnia-Herzegovina in un match decisivo per il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali. In precedenza, la Romania aveva perso in casa contro la Bosnia, nonostante avesse dominato il gioco.

Ora, le due squadre si sfidano a Zenica, entrambe desiderose di assicurarsi un posto tra le prime due della classifica, che garantirebbero la qualificazione diretta o un posto nel play-off.

La partita è in programma alle 21:45 e il selezionatore della Bosnia, Sergej Barbarez, ha convocato una squadra competitiva. Tra i titolari, spiccano il portiere Vasilj e il capitano Džeko. Dal canto suo, il commissario tecnico romeno Mircea Lucescu schiererà Radu in porta, sostenuto da un attacco guidato da Hagi.

L’atmosfera a Zenica è carica di emozione. Gli organizzatori prevedono una partecipazione di circa 11.700 spettatori, tra cui 750 sostenitori romeni. Tuttavia, l’accesso al torneo sarà regolamentato, con restrizioni sul tipo di supporto visivo ammesso e un divieto su coreografie elaborate. Durante l’attesa per il match, è stato anche annunciato che un gruppo di militari romeni ha visitato la squadra per esprimere il proprio supporto.

La situazione nel girone è intensa, con la Romania attualmente al terzo posto, a caccia punti fondamentali. Oltre al match di oggi, restano solo altri due incontri per definire le sorti della qualificazione.