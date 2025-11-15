16.2 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Attualità

Romania cerca la rivincita contro la Bosnia-Herzegovina

Da stranotizie
Romania cerca la rivincita contro la Bosnia-Herzegovina

La nazionale di calcio della Romania è in cerca di riscatto contro la Bosnia-Herzegovina in un match decisivo per il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali. In precedenza, la Romania aveva perso in casa contro la Bosnia, nonostante avesse dominato il gioco.

Ora, le due squadre si sfidano a Zenica, entrambe desiderose di assicurarsi un posto tra le prime due della classifica, che garantirebbero la qualificazione diretta o un posto nel play-off.

La partita è in programma alle 21:45 e il selezionatore della Bosnia, Sergej Barbarez, ha convocato una squadra competitiva. Tra i titolari, spiccano il portiere Vasilj e il capitano Džeko. Dal canto suo, il commissario tecnico romeno Mircea Lucescu schiererà Radu in porta, sostenuto da un attacco guidato da Hagi.

L’atmosfera a Zenica è carica di emozione. Gli organizzatori prevedono una partecipazione di circa 11.700 spettatori, tra cui 750 sostenitori romeni. Tuttavia, l’accesso al torneo sarà regolamentato, con restrizioni sul tipo di supporto visivo ammesso e un divieto su coreografie elaborate. Durante l’attesa per il match, è stato anche annunciato che un gruppo di militari romeni ha visitato la squadra per esprimere il proprio supporto.

La situazione nel girone è intensa, con la Romania attualmente al terzo posto, a caccia punti fondamentali. Oltre al match di oggi, restano solo altri due incontri per definire le sorti della qualificazione.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Fallout Stagione 2: Scopri il Trailer Ufficiale su Prime Video!
Articolo successivo
Gerry Scotti a 69 anni: la sorpresa che nessuno si aspettava!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.