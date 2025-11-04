14.9 C
Romagna sotto acqua: il documentario che emoziona e provoca

Il documentario “Romagna mia – Storie di alluvioni”, realizzato da Paolo Melandri e Pier Damiano Benghi, è stato presentato al Festival Glocal DOC 2025 a Varese, suscitando forte emozione tra il pubblico. Durante l’evento, il film ha ricevuto il premio assegnato da Alfa Srl, consegnato dall’amministratore delegato Marco Cavallin al co-regista Melandri, che ha successivamente interagito con i presenti.

Il documentario racconta gli eventi devastanti che hanno colpito la Romagna nel maggio 2023 e tra settembre e ottobre dell’anno successivo, quando gravi alluvioni hanno distrutto intere aree, trasformando luoghi familiari in scene devastanti. Unendo cronaca e riflessione, il film dà voce alle comunità colpite. Le immagini, montate con ritmo intenso, includono riprese dei registi, materiale raccolto da vittime e filmati dei Vigili del fuoco.

Attraverso interviste e testimonianze di esperti come il climatologo Luca Mercalli e l’ex sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il documentario affronta diverse angolazioni. Racconta il dramma di chi ha perso tutto ma non vuole abbandonare la propria terra, il ritardo nei rimborsi e il cambiamento climatico come responsabile di eventi sempre più frequenti.

“Romagna mia” si concentra sulla prevenzione e le scelte necessarie per accrescere la resilienza territoriale. Melandri sottolinea l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico, poiché eventi simili continueranno a verificarsi. Il riconoscimento ricevuto al festival non è solo un tributo artistico, ma una spinta per una riflessione collettiva su un tema che tocca tutti.

