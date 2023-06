Roma World by Night: 16 giugno al via estate con apertura del Bosco Magico

L’evento inaugura stagione estiva in cui apertura del Parco a Tema dedicato all’antica Roma si estende per tutta la notte e fino al mattino

Venerdì 16 giugno Roma World festeggia l’arrivo dell’estate con l’accensione del Bosco Magico, un percorso di luci ed installazioni luminose, che inaugura la stagione estiva in cui l’apertura del Parco a Tema dedicato all’antica Roma si estende per tutta la notte e fino al mattino. La Capitale si arricchisce di un luogo dove adulti e bambini possono vivere una serata da antico romano immersi nel cuore della natura. A Roma World infatti, storia, magia e natura si fondono in un incantevole viaggio nel tempo, indietro di 2000 anni. Al calar del sole Roma World si trasforma in un luogo magico: attraverso un sentiero suggestivo che si illumina al passaggio e ambientazioni da film, gli ospiti possono avventurarsi in mezzo al bosco tra giochi di luci, farfalle, alberi che prendono vita, colori e installazioni interattive.

“Roma World apre anche di notte -dichiara Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa- regalando serate uniche ai nostri ospiti: tra lo spettacolo del fuoco, le suggestioni del Bosco Magico e le cene a tema nell’antica Taberna”.

Durante le sere d’estate infatti gli ospiti potranno gustare le cene a tema con prelibatezze culinarie ispirate all’Antica Roma, da provare nella Taberna, e dormire sotto le stelle nell’Accampamento dei Legionari. Tutto questo a completamento delle attività per tutta la famiglia offerte da Roma World durante tutto il giorno e che includono lo spettacolo dei gladiatori, lo show dei rapaci, la fattoria degli animali, il tiro con l’arco, l’area giochi per i bambini, i percorsi botanici … esperienze che stimolano la curiosità e la voglia di scoprire dei visitatori di tutte le età.

Fino a fine settembre l’orario del Parco è 11am – 9am del mattino successivo. Per chi desidera immergersi nella storia a 360° l’esperienza completa – inclusa nel Pacchetto Legionario – prevede, oltre alla giornata al parco: il pernotto nelle tende tipiche dell’epoca da 2 a 4 posti, la cena presso la taberna, arricchita dal coinvolgente spettacolo del fuoco, ed una ricca colazione con cibi sani ed i prodotti della natura.

Tra i suoni degli animali ed il fruscio del bosco la notte prende vita arricchendosi di fascino e magia. Che la storia abbia inizio!