Roma vola in vetta con la vittoria sul Verona in casa

La Roma si impone sul Verona all’Olimpico, confermando la buona forma della squadra di Gasperini. Dopo il successo in Europa, i giallorossi hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Dovbyk e Soulé, portando a casa tre punti fondamentali. Con questa vittoria, la squadra raggiunge il primo posto in classifica di Serie A, affiancata dal Napoli, in attesa del match contro il Milan.

La partita ha visto il Verona cercare il pareggio con azioni pericolose, in particolare da parte di Giovane e Orban, che hanno sfiorato il gol, quest’ultimo vedendo annullare una rete all’ultimo minuto per un fallo di mano dopo l’intervento del Var. I tifosi giallorossi, oltre 62mila in tribuna, hanno potuto festeggiare la prestazione della loro squadra, che ha ottenuto quattro vittorie su cinque partite.

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha riconosciuto la cinicità della Roma, sottolineando che la sua squadra ha bisogno di continuare a lavorare per ottenere punti. Anche il centravanti della Roma, Artem Dovbyk, ha messo in risalto l’importanza di segnare e il ruolo del mister nel percorso di crescita della squadra.

Nella prossima giornata, la Roma affronterà la Fiorentina, mentre il Verona sarà di scena contro il Sassuolo, reduce da una vittoria contro l’Udinese.