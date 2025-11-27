Roma vince premio Polis per mobilita sostenibile

Roma Capitale ha vinto il Premio “Polis 2025” alla Conferenza Annuale di Polis in corso a Utrecht. Il premio è un riconoscimento dell’impegno eccezionale della città per la mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e la trasformazione di una delle aree metropolitane più grandi e storiche d’Europa.

Il Premio Polis 2025 è un riconoscimento congiunto dei risultati di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, per il lavoro portato avanti con l’obiettivo di rimodellare la mobilità in tutta la città. Roma ha condiviso il suo approccio globale al supporto dei viaggi multimodali, integrando il trasporto pubblico con i servizi di mobilità condivisa, modernizzando il suo sistema di mobilità per affrontare le sfide future e promuovendo un piano per la bicicletta che promuova la mobilità attiva e il turismo sostenibile.

Queste iniziative riflettono una visione strategica radicata nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città, che dà priorità al trasporto pubblico, agli spostamenti a piedi e in bicicletta, riducendo progressivamente l’utilizzo dell’auto privata. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato che il premio rappresenta un importante riconoscimento per il percorso che hanno intrapreso per costruire una mobilità più moderna e sostenibile nella città.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha commentato che il premio dimostra che Roma ha intrapreso la strada giusta nella mobilità, e che la capacità di Roma di innovare in un contesto urbano e storico complesso continua ad attirare l’attenzione in tutta Europa. Il Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, ha dichiarato che il premio conferma che il lavoro avviato in questi anni sta producendo risultati concreti e riconosciuti anche a livello internazionale.