Roma vince Premio Polis per mobilità sostenibile

Il Comune di Roma ha ricevuto il Premio Polis 2025 durante la Conferenza annuale a Utrecht, un riconoscimento dedicato alle città che si distinguono per politiche avanzate in materia di mobilità sostenibile e innovazione digitale. Il premio valorizza l’impegno eccezionale della città per la mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e la trasformazione di una delle aree metropolitane più grandi e storiche d’Europa.

Il premio viene attribuito congiuntamente a Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, premiate per la strategia integrata che sta ridisegnando il modo di muoversi nella città. La strategia si fonda sulle linee guida del Piano urbano della mobilità sostenibile, che ridisegna le priorità della città puntando su trasporto pubblico, percorsi pedonali, mobilità ciclabile e una progressiva riduzione dell’uso dell’auto privata.

Roma Servizi per la Mobilità ha avuto un ruolo chiave nel coordinamento della pianificazione, nella gestione dei servizi e nello sviluppo delle piattaforme digitali che favoriscono lo spostamento intelligente e integrato. Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato che questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il percorso che hanno intrapreso per costruire una mobilità più moderna e sostenibile nella città. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha sottolineato come la capacità della Capitale di innovare in un contesto urbano e storico unico stia attirando attenzione in tutta Europa.

Il presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, Giovanni Zannola, ha commentato che il Premio Polis 2025 conferma che il lavoro avviato in questi anni sta producendo risultati concreti e riconosciuti anche a livello internazionale. Continueranno con determinazione a costruire una città più moderna, sostenibile e accessibile per tutte e tutti, investendo su trasporto pubblico, sicurezza stradale, mobilità attiva e innovazione digitale.