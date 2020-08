“Non si ferma l’attività di controllo per garantire il rispetto delle regole anti-Covid, in particolare nelle zone della movida e del litorale. E sono inaccettabili le aggressioni subite da due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nella notte tra venerdì e sabato a Ponte Milvio, nella zona nord di Roma, ai quali esprimo la mia vicinanza. Tre ragazzi sono stati arrestati per aver reagito con violenza alla semplice richiesta dei vigili di indossare la mascherina. A loro e agli altri giovani voglio ricordare a che il rispetto delle norme è necessario per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini e che non bisogna abbassare la guardia”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

