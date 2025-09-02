Roma verso l’Europa League, i convocati di Gasperini

L’Europa League si avvicina e la Roma si prepara a dare il massimo nella competizione. Negli ultimi anni, la squadra giallorossa ha spesso brillato, raggiungendo due volte le semifinali e una volta la finale. Nella fase a gironi, i giallorossi affronteranno squadre importanti come Lilla, Viktoria Plzen, Stoccarda e Midtjylland in casa, mentre in trasferta giocheranno contro Celtic, Rangers, Nizza e Panathinakos.

Gasperini ha dichiarato che l’obiettivo è entrare tra le prime otto squadre, pur sottolineando l’importanza di essere tra le 24 che accedono ai sedicesimi. Ha fatto notare che, per esempio, il PSG si è qualificato all’ultimo momento lo scorso anno, ma ha poi vinto la Champions. Il tecnico ha intenzione di gestire le forze tra campionato e coppe, ma le difficoltà nel mercato degli ultimi giorni hanno reso necessario per lui rivalutare la lista dei convocati.

Il club ha comunicato la Lista A, composta da venticinque giocatori, di cui otto riservati a “giocatori formati localmente”. Al posto di Vazquez come secondo portiere, è stato scelto Gollini. La Lista B comprende i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi e che hanno giocato con il club per un periodo di due anni. Pisilli fa parte di questa lista insieme ad altri giovani.

Gasperini ha dovuto escludere un giocatore tra Ziolkowski e Baldanzi, optando per mantenere il polacco, anche considerando la partecipazione di Ndicka alla Coppa d’Africa. Infine, ogni club deve includere almeno tre portieri, il che ha portato all’esclusione di Zelezny.