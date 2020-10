Creare delle aree perimetrate, dove l’accesso sarà off limits, nelle piazze della movida e dei corridoi naturali per consentire l’accesso delle persone alle attività commerciali. E’ questa l’idea pianificata durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, la polizia locale e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Una decisione, a quanto si apprende, che punta alla prevenzione e a non mortificare il tessuto commerciale della città. Nelle piazze saranno quindi individuate delle aree circoscritte per evitare gli assembramenti. Domani nel corso di un tavolo tecnico tra i vertici della forze dell’ordine saranno individuate le piazze dove è possibile applicare questa modalità.

