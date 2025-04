Roma-Verona 1-0: la partita

Dopo due pareggi, la Roma riesce a vincere 1-0 contro il Verona all’Olimpico, conquistando tre punti cruciali per la qualificazione in Champions League. Il gol decisivo arriva al 4′ da Shomurodov, che consente ai giallorossi di raggiungere il Bologna al 5° posto, con 57 punti, due in meno della Juventus, quarta. Il Verona resta fermo a 32 punti in 14esima posizione.

L’incontro si sblocca subito: un lancio di Cristante per Soulé permette a quest’ultimo di avanzare e con un tocco morbido supera il portiere, consentendo a Shomurodov di segnare in scivolata. Al 12′, Bernede riceve un’ammonizione per un fallo su Baldanzi. Soulé continua a essere pericoloso e al 15′ prova a sorprendere Montipò, che respinge in angolo. Il Verona si fa vedere al 30′ con Mosquera, il cui tiro dalla distanza non impensierisce Svilar.

Nella ripresa, il Verona cerca di reagire, ma Svilar è attento. I cambi effettuati da entrambe le squadre nel secondo tempo non riescono a modificare l’andamento della partita. Al 25′ entra Dovbyk per Saelemaekers e successivamente il Verona crea qualche occasione, ma senza successo. I gialloblù continuano a cercare il pareggio, ma la Roma, seppur in affanno, riesce a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Con questa vittoria, la Roma mantiene vive le speranze per la Champions, mentre il Verona dovrà cercare di risalire in classifica per evitare la zona retrocessione.