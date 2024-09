Roma-Venezia 2-1, Juric ribalta con Cristante e Pisilli

La Roma ha vinto 2-1 contro il Venezia nella sesta giornata di Serie A, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo in cui il Venezia ha sorpreso con il gol di Pohjanpalo al 44′, la Roma è riuscita a ribaltare il punteggio nella seconda metà della partita grazie a Cristante al 75′ e Pisilli all’83’. Attualmente, la Roma si trova all’ottavo posto in classifica con 9 punti, mentre il Venezia è in difficoltà, fermo a 4 punti e in 18esima posizione.

La partita è iniziata con diverse occasioni da entrambe le squadre. Il Venezia ha sfiorato il gol al 3′ con Svoboda, ma Svilar ha parato. La Roma ha risposto con Soulé al 6’, ma Joronen ha bloccato il tiro. Gli ospiti hanno continuato ad attaccare, e Oristanio ha avuto un’ottima opportunità al 10’, ma Svilar è stato reattivo. Il primo vero tentativo dei giallorossi è arrivato al 20′ con un colpo di testa di Pellegrini una volta su angolo, ma la palla è finita fuori di poco.

Il Venezia si è mostrato più pericoloso con un’azione che ha portato al gol al 44′, quando dopo un tiro di Busio, Pohjanpalo, pronto per la ribattuta, ha segnato da vicino. Nel recupero, il Venezia ha sfiorato il raddoppio, ma Mancini ha salvato sulla linea.

Il secondo tempo ha visto la Roma dominare, ma inizialmente senza riuscire a concretizzare, con Pellegrini che ha colpito l’esterno della rete al 9′. Un tentativo di raddoppio del Venezia è stato annullato per fuorigioco, mentre Svilar ha compiuto un grande intervento su Oristanio al 14′. Dopo vari tentativi, la Roma ha trovato il pareggio al 28’ con Cristante, il cui tiro è stato leggermente deviato.

Il momento decisivo è arrivato all’83’, quando Pisilli, sugli sviluppi di un corner, ha segnato il gol della vittoria. Dopo aver completato la rimonta, la Roma ha gestito con attenzione il finale e ha portato a casa i tre punti. La vittoria è un segnale importante per la squadra di Di Francesco, che ha mostrato carattere e determinazione nel ribaltare l’andamento della partita.