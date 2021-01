“Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti covid insieme a sua moglie Selma”. E’l”immagine della speranza” scrive il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che aggiunge: ” Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Avanti così, una speranza per tutti, Grazie Sami”.

Sami Modiano, 90 anni, lo scorso anno è stato insignito dal Quirinale Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. Nato a Rodi, il 18 luglio del 1930, quando l’isola era una colonia italiana, Sami Modiano nel 1944 Modiano fu deportato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove incontrò altri superstiti, fra cui Primo Levi e l’amico Piero Terracina. Fu tra i soli 25 sopravvissuti dell’intera comunità ebraica dell’isola greca.

Tanti i commenti sotto il post di Zingaretti che annuncia la vaccinazione di questo uomo straordinario, la quasi totalità di grande ammirazione e affetto. Tra i tanti che hanno commentato anche quello di un utente che scrive: “Vacciniamo subito anche Liliana Segre che va in Senato a votare nell’interesse del Paese, rischiando sulla propria pelle”