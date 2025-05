Roma: Uomo Armato Si Barrica in Fast Food, Intervento Polizia

Un uomo di 37 anni, con disturbi psichiatrici, ha creato panico in un fast food di Roma, precisamente un Burger King in viale Eritrea, la notte tra domenica e lunedì. Intorno alle 22, l’individuo, con il volto coperto da una mascherina, è entrato nel locale affermando di essere armato, per poi barricarsi nel bagno. Nonostante iniziali voci su un possibile ordigno, si è poi rivelato che si trattava di un falso allarme.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia, con unità speciali in assetto antiterrorismo, vigili del fuoco e sanitari del 118. Durante l’intervento, è stata avviata una trattativa per convincere l’uomo a uscire, coinvolgendo anche la madre, chiamata per mediare.

Non è stata confermata la presenza di ostaggi, ma cresceva la preoccupazione per la possibilità di un gesto estremo. Sul marciapiede, i soccorritori avevano predisposto una lettiga, mentre una folla di circa 200 ragazzi assisteva alla scena.

Poco prima della mezzanotte, l’uomo ha accettato di uscire e è stato arrestato dalla polizia, che lo ha condotto in questura per ulteriori accertamenti. La sua posizione è ora sotto esame, con la possibilità di denunce per procurato allarme e minacce. Non ci sono stati feriti, e l’operazione ha coinvolto numerosi operatori, ma viale Eritrea non è stata bloccata, consentendo il deflusso del traffico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it