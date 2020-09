ROMA – Dopo una trattativa ‘lampo’, Marash Kumbulla è ufficialmente un giocatore della Roma. Dopo l’esito positivo delle visite mediche effettuate a Villa Stuart, il club giallorosso ha ufficializzato infatti l’acquisto del ventenne difensore dal Verona. Si tratta di un prestito biennale più 3,5 milioni di euro da sborsare al raggiungimento di obiettivi sportivi, con Yildirim Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby all’Hellas. Soddisfatto il giocatore, per il quale l’esperienza romana è “una opportunità irrinunciabile”.

Il comunicato giallorosso

“L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash





Kumbulla: “Fonseca mi ha fatto subito una bella impressione”

“La Roma rappresenta un’opportunità e una sfida irrinunciabile”, ha dichiarato Kumbulla subito dopo la firma del contratto. “Sono stato conquistato dal progetto di questo club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo: farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me”. “Ho avuto bellissime sensazioni, ho incontrato i miei compagni che mi hanno accolto benissimo – ha continuato il difensore. Tutto l’ambiente lo ha fatto: dai tifosi alla società. Mi sono subito integrato bene e spero di andare avanti così”. “Della Roma mi hanno convinto la società, il mister, lo staff, il valore della squadra e il calore dei tifosi – ha detto ancora

Da Pulcino a Mastino.

Da bambino a uomo.

Da promessa a campione. In bocca al lupo Max, qui sarai ???????????? uno di casa. ??????#HVFC pic.twitter.com/jzpY7CoyAm — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 17, 2020

Fienga: “Kumbulla era un nostro obiettivo”

“Marash era uno dei nostri obiettivi e siamo felici di averlo centrato”, ha commentato il CEO romanista Guido Fienga. “Con lui portiamo a Roma un talento che si è contraddistinto nella scorsa stagione e che possiede tutti i requisiti per formare, assieme ad altri compagni, il gruppo su cui puntare per il futuro”.







