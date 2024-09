Roma-Udinese, i precedenti di Juric contro i friulani

Domenica prossima, Ivan Juric avrà l’opportunità di esordire sulla panchina della Roma, affrontando l’Udinese. Questo incontro rappresenta un importante passo nella carriera del tecnico croato, che ha già affrontato l’Udinese in 13 occasioni, ottenendo un bilancio positivo di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima volta che ha incrociato i friulani risale al 6 novembre 2016, quando era alla guida del Genoa, e la partita si concluse con un pareggio 1-1. Durante la sua permanenza al Genoa, ha affrontato l’Udinese altre due volte: il 10 settembre 2017 subì una sconfitta per 1-0 in trasferta e il 28 ottobre 2018, con un pareggio 2-2 in casa.

Successivamente, sulla panchina del Verona, Juric ha disputato quattro match contro l’Udinese. Nella stagione 2019-2020, entrambi gli incontri finirono in pareggio senza reti (0-0), il primo al ‘Bentegodi’ il 24 settembre e il secondo in Friuli il 16 febbraio. Nella stagione successiva, 2020-2021, il 27 settembre Juric ottenne una vittoria per 1-0, mentre al ritorno, il 7 febbraio, arrivò una sconfitta per 2-0.

La sua esperienza con il Torino ha portato a un miglioramento significativo delle statistiche. Negli ultimi tre campionati, ha affrontato l’Udinese in sei occasioni, ottenendo quattro vittorie. La prima vittoria con il Torino risale al 22 novembre 2021, con un successo per 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’ultima sconfitta è avvenuta in casa, un 2-0 il 6 febbraio 2022. Nella stagione 2022-2023, Juric ha ottenuto due vittorie: il 23 ottobre ha vinto 2-1 in trasferta e il 5 febbraio 1-0 in casa.

Nell’ultima stagione, il 23 dicembre, la partita si è conclusa in parità con un 1-1, mentre il 16 marzo Juric ha portato a casa una vittoria esterna per 2-0. La sfida contro l’Udinese quindi si prospetta significativa per Juric, e rappresenta un’occasione per consolidare il suo già positivo rapporto con questa squadra.