Roma-Udinese, Curva Sud vuota: le immagini della protesta e i motivi

Il 22 settembre 2024, si è svolta una partita tra Roma e Udinese, caratterizzata da una forte contestazione dei tifosi giallorossi in seguito all’esonero di Daniele De Rossi. I supporter hanno deciso di entrare negli spalti solo al 30esimo minuto del primo tempo per esprimere il loro disappunto verso la società. Questa giornata è risultata particolarmente turbolenta per la Roma, che ha visto anche le dimissioni della sua CEO, Lina Souloukou. La dirigente è stata oggetto di critiche da parte dei tifosi a causa della controversa decisione di licenziare De Rossi, una figura molto amata e rispettata nel club.

Le tensioni non si sono limitate solo alle gradinate; Souloukou ha ricevuto minacce e, per garantire la sua sicurezza, è stata messa sotto la protezione delle forze dell’ordine. Questi eventi non solo evidenziano il profondo attaccamento dei tifosi alla figura di De Rossi, ma anche le difficoltà che la dirigenza della Roma sta affrontando in un periodo già critico per la società. L’esonero di un ex capitano e simbolo della squadra ha generato un forte malcontento, portando a manifestazioni di dissenso che hanno coinvolto l’intera ala dei supporter.

La situazione si è complicata ulteriormente con il pubblico che ha voluto esprimere il proprio dissenso nel corso della partita, dimostrando come il clima intorno alla squadra sia teso e come le scelte dirigenziali abbiano un impatto diretto sulla relazione tra la società e i suoi tifosi. Il ruolo di Souloukou, già messo in discussione per il suo operato, ora è ulteriormente compromesso dalle minacce e dalla contestazione popolare. Questo scenario evidenzia una frattura significativa tra la dirigenza e i sostenitori del club, che chiedono un cambio di rotta e una gestione più attenta alle attese e alla storia dell’AS Roma.

In sintesi, il disastroso esonero di De Rossi ha portato a ripercussioni serie sulle dinamiche interne della Roma, accentuando le tensioni preesistenti e innescando una spirale di contestazione e cambiamenti dirigenziali, ponendo interrogativi sul futuro del club e sulla capacità della sua leadership di riconquistare la fiducia dei propri tifosi.