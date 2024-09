Roma-Udinese 3-0, primo successo giallorosso con Juric dopo l’esonero di De Rossi

Il 22 settembre 2024, la Roma ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro l’Udinese nella quinta giornata di campionato, un match che segue un periodo turbolento per la squadra. Dopo l’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi e l’assunzione di Ivan Juric, nonché le dimissioni del CEO Lina Souloukou, la Roma ha trovato finalmente il suo primo successo stagionale, portandosi a 6 punti in classifica, mentre l’Udinese resta fermo a 10.

L’inizio della partita è contrassegnato da un’atmosfera surreale, con i tifosi della Curva Sud che arrivano dopo mezz’ora dall’inizio. Juric schiera i titolari Celik e Pellegrini, sostituendo gli infortunati Saelemaekers e Konè. L’Udinese, dal canto suo, si presenta con Kabasele ed Ekkelenkamp in campo, mentre Sanchez è l’unico assente.

La Roma inizia con slancio e al 19′ passa in vantaggio: El Shaarawy serve Dovbyk, il quale segna con un potente diagonale. Dopo un buon controllo, il portiere Svilar rischia in un paio di occasioni, ma la squadra continua a premere. Prima dell’intervallo, Pellegrini e Dybala cercano di aumentare il vantaggio, ma le loro conclusioni non sono fortunate.

Nella ripresa, la Roma raddoppia al 49′: Dovbyk viene atterrato da Bijol, e Dybala trasforma il rigore per il 2-0. Poco dopo, la Roma continua a cercare il terzo gol: Cristante colpisce di testa, ma Okoye para bene. L’Udinese prova a reagire, ripartendo con Brenner, ma il tiro di Thauvin viene neutralizzato da Svilar.

Verso la fine della partita, Juric manda in campo Paredes e Baldanzi, e quest’ultimo trova il gol del 3-0 al 70′, completando un triangolo con Dovbyk. La Roma, pur diminuendo l’intensità, si rende ancora pericolosa con un’azione di Dobvyk che segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Con alcuni cambi finali, la Roma mantiene il controllo fino al termine, conquistando così una vittoria cruciale per la stagione.