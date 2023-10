Roma, turisti investiti sulle strisce: morta donna, grave il marito

A travolgere la coppia martedì scorso in via del Teatro Marcello è stato un uomo di 78 anni alla guida di un suv

Una turista italiana è stata investita insieme al marito martedì scorso mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello a Roma. Il marito è stato portato al Santo Spirito, dove è ricoverato in gravi condizioni, mentre la donna è stata portata al San Giovanni dove è morta ieri pomeriggio. A travolgere la coppia è stato un uomo di 78 anni alla guida di un suv che si è fermato a prestare soccorso. E’ stato sottoposto al test per l’assunzione di alcol e droga e si attendono gli esiti.