Roma trionfa a Praga e avanza in Champions League femminile

Giornata intensa per il secondo turno delle qualificazioni della Champions League di calcio femminile. Le competizioni si svolgono attraverso quattro mini-tornei, coi club Roma e Inter impegnati nei rispettivi gruppi.

La Roma ha affrontato le padrone di casa dello Sparta a Praga, dopo aver vinto la semifinale del proprio gruppo contro l’Aktobe con un punteggio di 2-0. Nella sfida odierna, le giallorosse hanno dominato, chiudendo la partita con un netto 5-1. La norvegese Emilie Haavi ha aperto le marcature al 30′, mentre nella ripresa la Roma ha ampliato il vantaggio: Lucia Di Guglielmo ha segnato al 52′, seguita da una doppietta di Manuela Giugliano (52′ e 72′) e infine dal gol di Marta Padini al 79′. Lo Sparta ha trovato un gol della bandiera con Aneta Dedinova a tre minuti dalla fine. Grazie a questa vittoria, la Roma accede al terzo turno di qualificazione e attenderà il sorteggio per il nuovo cammino.

Dall’altra parte, l’Inter ha subito una sconfitta nella semifinale del gruppo 3 contro il Brann, ma ha ottenuto il riscatto al Konami Football Centre di Milano. Nella finale per il terzo e quarto posto, le nerazzurre hanno battuto il Valur per 4-1, con gol di Bugeja, Magull, Polli e Detruyer. Da segnalare un rigore fallito da Magull. Con questa vittoria, l’Inter si qualifica per il primo turno della UEFA Europa Cup.