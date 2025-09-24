Roma trionfa a Nizza: highlights di una vittoria emozionante

La partita tra Nizza e Roma si è conclusa con una vittoria per i giallorossi, che si sono imposti con un punteggio di 2-1. Il match ha registrato un primo tempo equilibrato, con la Roma che ha cercato di dominare il gioco, mentre il Nizza si è reso pericoloso in contropiede, in particolare con un tiro da distanza di Mendy.

Nella ripresa, la Roma ha accelerato i ritmi e ha trovato il vantaggio al 56’ con il gol di Ndicka. Tre minuti dopo, è arrivato anche il raddoppio, firmato da Mancini. La squadra francese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a concretizzare le sue occasioni.

La diretta della partita è stata trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con la possibilità di seguire il match anche in streaming. La Roma ha mostrato una buona prestazione, sottolineando la sua preparazione e determinazione in questo esordio di Europa League.